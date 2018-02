Hunt Showdown: il nuovo FPS di Crytek disponibile in Accesso Anticipato su Steam

, nuovo FPS co-op dalle atmosfere survival-horror sviluppato da, è ora disponibile in Accesso Anticipato su Steam al prezzo di 29,99 euro.

Come confermato dalla software house tedesca, Hunt Showdown rimarrà in Early Access per un totale di 12 mesi, a meno che il feedback della community non suggerisca in futuro di fare altrimenti. Nel corso di quest'anno, Crytek continuerà ad arricchire costantemente i contenuti di gioco, proponendo nuovi equipaggiamenti, mostri, armi, cacciatori, modalità, e varianti delle mappe. In cima alla notizia trovate un nuovo video gameplay in 4K dedicato al titolo.

Hunt Showdown è disponibile ora su PC in Accesso Anticipato. Crytek non ha chiuso le porte ad eventuale porting del gioco per console. A questo indirizzo trovate un filmato dedicato al level design concepito dagli sviluppatori per il titolo.