Hunt Showdown: la Patch 1 aggiunge nuove armi e feature di gameplay

A partire da oggi è disponibile la patch 1 di Hunt Showdown, il nuovo FPS multiplayer di Crytek disponibile in Accesso Anticipato su Steam. Oltre a correggere una serie di bug, l'aggiornamento introduce diverse novità in termini di gameplay.

L'update aggiunge 5 nuove varianti per le armi da cecchino (spaziando tra quelle a corto, medio e lungo raggio), 11 outfit inediti, alcune modifiche per la mappa in-game e diversi cambiamenti agli slot dell'inventario. Per scusarsi dei problemi tecnici riscontrati finora, inoltre, Crytek regalerà a tutti gli utenti 4000 dollari in-game da utilizzare per l'acquisto di nuovi oggetti.

La patch 1 risolve anche una serie di bug, oltre a migliorare il bilanciamento complessivo delle partite. In quest'ottica, in particolare, gli sviluppatori vogliono scoraggiare la pratica del camping, disincentivando i giocatori a mantenere sempre la stessa posizione all'interno della mappa.

Per avere un quadro generale su tutte le novità incluse nella patch 1 di Hunt Showdown, potete dare un'occhiata al video riportato in cima alla notizia: nel filmato vengono illustrati tutti i cambiamenti in termini di gameplay, i contenuti inediti e le migliorie tecniche introdotte con il nuovo aggiornamento. Se invece volete aggiornarvi sulle recenti novità in ambito videoludico, vi rimandiamo alla nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana.