Hunt Showdown: la nuova patch abiliterà i 60fps su PS5 e Xbox Series X|S

Crytek torna a parlare di Hunt Showdown, e lo fa annunciando l'arrivo di una nuova patch per lo sparatutto in prima persona. La casa tedesca ha confermato che questo nuovo update migliorerà sensibilmente l'esperienza di gioco su PS5 e Xbox Series X|S grazie all'abilitazione dei 60 frame al secondo.

"Confermiamo che con l'aggiornamento 1.7 rimuoveremo il limite di 30fps su Xbox Series S/X e PS5", leggiamo nel post reddit di Crytek. "Ciò consentirà ai possessori di console di nuova generazione di giocare ad Hunt fino a 60fps. Il team lavora sempre per migliorare l'esperienza di gioco per il maggior numero di utenti possibile. Molte funzionalità importanti sono in arrivo con l'aggiornamento 1.7 come la funzione di supporto per la riconnessione e i loadout personalizzati. Quindi, abbiamo ritenuto che questo fosse il momento perfetto per soddisfare un'altra richiesta che la community ci faceva da tempo".

Il team di sviluppo ha inoltre promesso ai giocatori PS4 e Xbox One che le performance dello shooter verranno migliorate nel corso del prossimo anno: "Nel nuovo anno lavoreremo per apportare alcuni miglioramenti alla precedente generazione di console. Il nostro prossimo passo sarà quello di garantire i 30fps stabili per tutti i nostri giocatori su Xbox One e Playstation 4".



Ricordiamo che il gioco supporta già il cross-play tra PlayStation 4 e Xbox One. Per ulteriori approfondimenti sul titolo di Crytek, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Hunt Showdown.