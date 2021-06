Hunt The Night annunciato: il nuovo Action/Adventure 2D mostrato al Guerrilla Collective

Dangen Entertainment e Moonlight Games hanno mostrato durante il Guerrilla Collective Showcase il loro nuovo Action/Adventure con grafica 2D e visuale dall'alto: si tratta di Hunt The Night, in arrivo su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch in una data ancora da confermare ufficialmente.

Durante l'evento è stato possibile vedere in azione le prime sequenze del gioco. Hunt The Night viene descritto come un'avventura che mescola tra loro le meccaniche rapide e coinvolgenti di giochi come Bloodborne e Castlevania, unite alle atmosfere tipiche di Dark Souls, il tutto condito con un'evocativa grafica in pixel art. Il titolo è ambientato nel vasto e decaduto mondo di Medhram, pieno di orrori e di segreti oscuri da scoprire, e ci mette nei panni di Vesper, membro di un gruppo noto come gli Stalkers. Tra le caratteristiche principali del gameplay, la presenza di numerosi dungeon pieni di mostri, trappole ed enigmi da affrontare, oltre a numerosi boss di grandi dimensioni da combattere sfruttando le nostre abilità con le armi e i nostri poteri magici.

Non resta che attendere comunicazioni nel prossimo futuro riguardo il possibile periodo d'uscita e, eventualmente, anche se verranno realizzate delle edizioni native per PS5 e Xbox Series X/S o se il gioco sarà accessibile soltanto attraverso la retrocompatibilità. Restando in tema Guerrilla Collective Showcase, eccovi anche il primo trailer di Death Trash.