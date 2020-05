Huntdown, elimina la criminalità in un nuovo gioco d'azione stile 16-bit

Huntdown è un gioco d'azione hard boiled in stile retrò che presenta una grafica in Pixel Art ispirata ai classici del genere per Mega Drive, Super Nintendo e sopratutto Amiga e PC.

"Nelle strade pervase dal caos di un futuro in cui le bande criminali comandano e le forze dell'ordine si nascondono, solo i cacciatori di taglie possono liberare la città dalla morsa di crimini e corruzione. Elimina la criminalità e fai il colpaccio in questa commedia d'azione hard boiled da sala giochi."

Un gioco ispirato ad alcuni classici film e videogiochi degli anni '80, che vi permetterà di affrontare nemici armati fino ai denti come spietati punk o tifosi di hockey armati di mazza, senza dimenticare un cast che vede anche altri loschi comprimari e gli immancabili e agguerritissimi boss di fine livello.

Grafica in Pixel Art 16-bit, animazioni disegnate a mano e una colonna sonora retrò completano il quadro di una produzione molto interessante, indirizzata ai nostalgici ma non solo, ovviamente. Huntdown è disponibile ora su PC (via Steam ed Epic Games Store), Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch, su eShop il gioco è in vendita al prezzo scontato di 14.99 euro, offerta lancio disponibile solamente per un periodo limitato.