Hunter's Arena Legends: l'action PvP sudcoreano uscirà anche su PS4 e PlayStation 5

Dalle colonne del PlayStation Blog, le alte sfere del team di sviluppo sudcoreano Mantisco annunciano la trasposizione console di Hunter's Arena Legends: l'action multiplayer incentrato sulle battaglie PvP sarà disponibile nel 2021 su PS4 e PlayStation 5.

Già disponibile su PC dal luglio dello scorso anno in Early Access su Steam, Hunter's Arena Legends proietta gli appassionati di action adventure in una dimensione fantasy ispirata al folklore e alla millenaria mitologia coreana.

Nel delineare i contorni ludici e contenutistici dell'opera, i ragazzi di Mantisco descrivono il titolo come un'esperienza strategia che combina elementi di vario genere attingendo dagli action GDR "all'occidentale", dai MOBA e dagli MMORPG più blasonati.

La "fusione tra PvE e PvP" illustrata dagli sviluppatori asiatici si concretizza in un battle royale da poter apprezzare anche in singleplayer, grazie alle numerose missioni principali e alle attività secondarie basate sull'uccisione dei mostri che popolano lo scenario e sull'acquisizione degli equipaggiamenti più potenti. Il punto focale del gameplay di Hunter's Arena è però rappresentato dalle battaglie online competitive, con scontri "diretti" tra giocatori in rete alternati a sfide PvE "meno stressanti".

I più curiosi possono ammirare il video di lancio della fase in Accesso Anticipato su Steam e le immagini in galleria, anch'esse provenienti dalla versione PC. Il team di Mantisco prevede di pubblicare le edizioni PS4 e PlayStation 5 di Hunter's Arena Legends nel corso del 2021: a tal fine, gli autori sudcoreani invitano tutti gli interessati a segnalarsi per partecipare alla prossima fase di beta testing a porte chiuse che si terrà su console tra il 14 e il 15 maggio.