Hunter's Arena Legends: tutti i dettagli sul battle royale gratis sul PS Plus

Anche questo mese Sony ha incluso nell'abbonamento al PlayStation Plus un titolo appena uscito, ovvero il battle royale Hunter's Arena Legends. Abbiamo approfittato di questa promozione per provare il gioco targato Mantisco e l'esito dei nostri test non è stato dei più esaltanti.

Sebbene il gioco abbia alla base delle idee interessanti e provi a mescolare meccaniche tipiche di MOBA e picchiaduro 3D a quelle di un battle royale, il risultato finale è rovinato da un cattivo bilanciamento e da una serie di problematiche tecniche, fra le quali spicca la pessima gestione della telecamera che rende frustranti gli scontri sia nella modalità classica che in quella basata sugli 1 contro 1. Come potete leggere anche nella nostra recensione di Hunter's Arena Legends, il titolo non brilla nemmeno per la direzione artistica e per la cura nei dettagli, con un'interfaccia e una localizzazione in italiano da rivedere.

Insomma, questo Hunter's Arena Legends difficilmente resterà a lungo sulle console dei giocatori ed è probabile che questi preferiscano gli altri giochi gratis per gli abbonati a PlayStation Plus di agosto 2021. Prima di lasciarvi alla nostra Video Recensione del battle royale, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate anche una guida sui migliori personaggi da usare in Hunter's Arena Legends.