Hunter's Arena Legends gratis con PlayStation Plus: gameplay e modalità del battle royale

Inaspettatamente, lo State of Play dell'8 luglio ci ha regalato l'annuncio di uno dei giochi gratis di agosto per PlayStation Plus, Hunter's Arena Legends, battle royale dello studio sudcoreano Mantisco. Il titolo sarà gratis con PlayStation Plus dal 3 agosto al 6 settembre in entrambe le sue versioni per PS4 e PS5: scopriamolo assieme.

Hunter’s Arena Legends è un gioco battle royale per 30 giocatori basato sul combattimento PvP e PvE, e ambientato in un mondo ispirato alla mistica orientale. Quando un sigillo viene spezzato, i demoni relegati in un altro piano dell'esistenza riappaiono nel mondo di gioco, e toccherà a voi cacciatori affrontare il pericolo. Durante le partite di Hunter's Arena Legends, in ogni caso, non dovrete sconfiggere solo i demoni (componente PvE), ma anche gli altri cacciatori controllati dai giocatori (il PvP): il sigillo è stato rotto proprio da un cacciatore, anche se non si conosce la sua identità, dunque non è possibile fidarsi di nessuno.

Gli sviluppatori hanno cercato di creare un battle royale diverso dal solito, piacevole tanto per i giocatori che preferiscono impegnarsi in PvP quanto per coloro che prediligono l’esplorazione in un ambiente PvE. Volendo, è anche possibile cooperare temporaneamente per entrare nei sotterranei ad alto rischio, uccidere demoni boss per raccogliere oggetti potenti e salire di livello più velocemente degli altri.

In Hunter's Arena Legends potrete padroneggiare il combattimento con la spada e le arti marziali di 17 differenti Cacciatori, alcuni adatti al corto raggio, altri più a loro agio dalla distanza. I Cacciatori a corto raggio possono infliggere un grande ammontare di danni da vicino, e alcuni di loro hanno anche abilità per trascinare i nemici a sé o verso un punto specifico. I Cacciatori a lungo raggio sono perfetti per tenere il nemico a distanza: anche se i proiettili infliggono molti danni, serve pratica per metterli a segno nelle battaglie più frenetiche.

Le modalità di gioco incluse sono tre:

Solo : modalità libera per 30 giocatori, non sarete costretti a combattere costantemente contro gli altri giocatori per ottenere la vittoria. Vi verrà data la libertà di esplorare i dungeon e dare la caccia a pericolosi boss demoni per ottenere equipaggiamento migliore. Potrete temporaneamente fare squadra con altri giocatori per abbattere un boss demone;

: modalità libera per 30 giocatori, non sarete costretti a combattere costantemente contro gli altri giocatori per ottenere la vittoria. Vi verrà data la libertà di esplorare i dungeon e dare la caccia a pericolosi boss demoni per ottenere equipaggiamento migliore. Potrete temporaneamente fare squadra con altri giocatori per abbattere un boss demone; Trio : entrerete nell'arena in una squadra di tre membri, dunque affronterete battaglie più difficili. Comunicate coi membri della vostra squadra prima della partita per assicurarvi di includere Cacciatori dalle abilità diverse. Ad esempio, Gyenojo può essere usato per tenere al sicuro i Cacciatori alleati fornendo scudi e la sua abilità di intercettare i proiettili nemici, mentre Jun può trascinare i nemici da lontano;

: entrerete nell'arena in una squadra di tre membri, dunque affronterete battaglie più difficili. Comunicate coi membri della vostra squadra prima della partita per assicurarvi di includere Cacciatori dalle abilità diverse. Ad esempio, Gyenojo può essere usato per tenere al sicuro i Cacciatori alleati fornendo scudi e la sua abilità di intercettare i proiettili nemici, mentre Jun può trascinare i nemici da lontano; Partita Tag: è una modalità speciale dove vengono messe da parte le abilità di sopravvivenza per focalizzarsi su quelle da spadaccini e combattenti di arti marziali. Entrerete nell’arena con due Cacciatori di vostra scelta e verrete messi faccia a faccia con un giocatore avversario. In questa modalità Hunter's Arena Legends diventa molto simile ai tradizionali giochi di combattimento, dal momento che mette in risalto la capacità di collegare le combo e rispondere velocemente all’attacco del nemico.

Guardate il gameplay trailer ufficiale allegato in apertura di notizia se volete farvi un'idea ancor più precisa. Hunter's Arena Legends verrà lanciato il 3 agosto su PS4 e PS5, e sarà gratis fin dal day-one con PlayStation Plus.