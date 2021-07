Gioco gratis con PS Plus ad agosto: arriva un battle royale all'arma bianca!

In occasione del recente PlayStation State of Play, il team di Sony ha annunciato con notevole anticipo parte della line-up di giochi gratis con PlayStation Plus in arrivo il prossimo mese.

In particolare, gli abbonati al servizio Sony potranno cimentarsi in frenetici scontri PvP e PvE all'interno di un Action di produzione sudcoreana. I giochi gratis con PS Plus di agosto 2021 includeranno infatti Hunter's Arena: Legends, produzione già disponibile su PC, ma ora destinata a raggiungere anche i lidi console. Grazie all'iniziativa, il gioco potrà essere riscattato senza alcuna spesa aggiuntiva per un intero mese, sia dall'utenza PlayStation 4 sia dal pubblico già attivo su PlayStation 5.

Con un gameplay che assimila il titolo ad un battle royale, Hunter's Arena: Legends propone diversi elementi distintivi, tra i quali possiamo citare un'ambientazione caratterizzata da atmosfere spiccatamente asiatiche. Con un roster di molteplici personaggi pronti a fronteggiarsi in frenetici scontri all'arma bianca, il titolo rievoca alla mente le dinamiche di gioco di Naraka: Bladepoint, la cui offerta appare tuttavia - al momento - maggiormente solida.



Per presentarvi tutti i dettagli sul prossimo gioco parte della line-up PlayStation Plus, la Redazione ha confezionato una ricca video anteprima dedicata ad Hunter's Arena: Legends. Disponibile in apertura a questa news, il filmato è anche sulle pagine del Canale YouTube di Everyeye: buona visione!