Hunter's Arena Legends per PS5: i migliori personaggi da usare nel gioco gratis su PS Plus

Hunter's Arena: Legends è un interessante mix GdR action/battle royale disponibile gratis con PlayStation Plus ad agosto. Per avere successo, i giocatori devono sfruttare la meglio abilità, combo ed equipaggiamenti del loro Personaggio.

Ma quale personaggio usare? Eccoci pronti con una breve guida che illustra quelli che potrebbero essere i più forti, con le loro combo e vari suggerimenti per usare le loro peculiari abilità.

JUN (Corpo a corpo)

Jun è il primo personaggio che giocherete nel tutorial del gioco, ed è un combattente corpo a corpo molto diretto in grado di arrecare ingenti danni. Il suo attacco Artiglio (Talon) infligge una buona quantità di danni soprattutto ai mostri normali, ma va potenziato se si intende usarlo efficacemente contro gli altri avversari umani. Jun è, probabilmente, il miglior personaggio con cui iniziare a giocare soprattutto se avete voglia di combattere molto da vicino.

Suggerimenti

Ridurre velocemente la distanza dal bersaglio è fondamentale per cogliere il nemico di sorpresa o attaccare da un fianco: usate due volte in rapida successione la schivata per avvicinarvi.

per avvicinarvi. Jun è molto forte negli scontri 1 contro 1, ma soffre nelle schermaglie . Fate attenzione ai gruppi di nemici più numerosi.

. Fate attenzione ai gruppi di nemici più numerosi. Poiché questo personaggio è in grado di tirare a sé o avvicinarsi rapidamente a un nemico dalla distanza, potrebbe essere vantaggioso iniziare un combattimento da lontano.

a un nemico dalla distanza, potrebbe essere vantaggioso iniziare un combattimento da lontano. Dipende molto dagli attacchi normali e rende al meglio con armi che infliggono Danno Fisico.

Combo Base

#1 (Talon Attack) – Attacco normale – Attacco normale– #2 (Bloodstorm) – Schivata – #4 (Ultimate Assault)

ARA (Distanza)

Con un design del personaggio che risulta aggraziato sia nell'estetica che nei movimenti, Ara è probabilmente il miglior combattente dalla distanza. Il suo set di abilità consiste in una serie di attacchi da lontano di media entità, una capacità di buff e rigenerazione e una ultimate piuttosto bella da vedere (comincia a colpire tutti con uno strumento musicale). Anche se è alquanto fragile, i giocatori più furbi o esperti sanno quando e come ingaggiare battaglia, e che rende meglio in gruppo.

Suggerimenti

Ara dispone di una varietà di attacchi a distanza. Quando combattete, quindi, cercate il più possibile di mantenere tale distanza tra voi e il nemico!

La combo Sogno Lucido può essere usata per l'offesa, ma anche per potenziare altre abilità tenendo premuto più a lungo il tasto.

può essere usata per l'offesa, ma anche per potenziare altre abilità tenendo premuto più a lungo il tasto. Usate l'abilità passiva ( Lycoris ) quando i nemici si avvicinano, perché è in grado di tenerli a debita distanza da Ara.

( ) quando i nemici si avvicinano, perché è in grado di tenerli a debita distanza da Ara. Le migliori armi da usare sono quelle che si basano sul Potere Abilità d'attacco (Skill Attack Power).

Combo base

#3 (Lucid Dream) Pressione continuata – #1 (Dissonance) – Attacco normale – #2 (Illusion Overture)

TAU (Corpo a corpo)

Il panda Tau è un vero mostro, per niente corrispondente al comune immaginario degli orsetti bianchi e neri. In poche parole, se vi piacciono i personaggi specializzati nell'assorbire o deviare gli attacchi in arrivo (cioè i "tank"), Tau è quello che fa per voi. Il suo stile è tutto incentrato sulla gestione della stamina per assorbire gli attacchi nemici e restituirli al doppio della potenza, soprattutto contro nemici a terra. Funziona molto bene in coppia con personaggi più fragili (come la nostra Ara, per esempio), anche se è perfettamente in grado di cavarsela da solo.

Suggerimenti

Tau può infliggere gravi danni ai nemici atterrati. Concentratevi quindi sul buttare giù gli avversari.

ai nemici atterrati. Concentratevi quindi sul buttare giù gli avversari. La combo Rock Breaker costa molta stamina, fate attenzione alla barra del vigore.

Usate l'abilità passiva (Inner Peace) per recuperare velocemente il vigore perso.

perso. A parte Ara, Sum Jung è un ottimo compagno di squadra!

Combo base

#1 (Beast Dash) – #3 (Earth Tremor) – #2 (Rock Breaker)

Se avete appena scaricato il gioco, cominciate provando questi 3 personaggi di cui vi abbiamo parlato. Come in tutti i Battle Royale, arrivare alla fine è molto difficile sicuramente morirete diverse volte prima di vincere una partita. Dato che il gioco non spiega come fare, date un'occhiata a questa guida per abbandonare la partita dopo essere morti in Hunter's Arena Legends.