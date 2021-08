Hunter's Arena Legends per PS5 e PS4: come abbandonare la partita dopo la morte

In Hunter's Arena Legends è inevitabile che il vostro personaggio muoia, trattandosi di un Battle Royale. Tuttavia, il gioco non spiega come abbandonare il match dopo che siete stati sconfitti in corpo a corpo da uno dei tanti opponenti.

Il titolo action multiplayer sviluppato da Mantisco è uno dei giochi gratis PlayStation Plus di agosto. Non si tratta del solito Battle Royale in stile Fortnite o PUBG, dal momento che i giocatori non passano tutta la partita a spararsi tra loro con armi da fuoco: il combattimento corpo a corpo è il focus principale qui.

Anche se il tipo di azione è diversa, resta comunque la componente survival del genere battle royale, con annessa l'inevitabile morte del giocatore; e qui sorge il problema che molti hanno riscontrato, piuttosto frustrante, di non essere in grado di "quittare" la partita dopo il triste evento. I giocatori sembrano destinati a fare da spettatori fino alla fine, assistendo a volte anche alla vittoria dei propri killer. Cosa può esserci di peggio?

Fortunatamente, Hunter's Arena: Legends consente ai giocatori di abbandonare la partita in corso dopo la morte. Si tratta solo di sapere come fare, dato che la procedura non è spiegata da nessuna parte. Comprensibilmente, i giocatori non hanno voglia di perdere tempo guardando la partita degli altri, ed è quindi utile sapere come fare per passare rapidamente a quella successiva (che, magari, potrebbe essere quella che porta alla vittoria).

Come abbandonare la partita

Dopo la morte, i giocatori entreranno automaticamente in modalità "Spettatore", dalla quale possono guardare gli altri competere per la sopravvivenza e la vittoria. Nessuno dei tasti del controller sembra funzionare, a parte quello centrale che riporta alla home della console. Per uscire dal match, dovete tenere premuto per qualche secondo il tasto Opzioni (premerlo velocemente non darà alcun risultato). Ciò farà apparire il menu di gioco, all'interno del quale, come ultima opzione, troverete quella di tornare alla lobby (e quindi abbandonare la partita). Tornando alla lobby del gioco sarete in grado di cercare una nuova partita e tornare quindi a divertirvi.

Come vedete non è niente di complicato, la cosa strana è che il gioco non spiega niente di tutto ciò e quindi sembra forzare i giocatori sconfitti ad assistere fino alla fine. Adesso potrete lasciare la partita in qualsiasi momento dopo essere morti, anche se vi suggeriamo di non farlo troppo in fretta dato che è possibile essere rianimati!