Da Hunter's Arena a Tennis World Tour 2: ecco quanto pesano i nuovi giochi PS Plus

Si sa, la memoria interna di una PlayStation 5 non è particolarmente generosa e il supporto agli SSD di tipo M.2 non è ancora arrivato ufficialmente. Se avete poco spazio libero e volete organizzarvi per effettuare il download dei nuovi giochi gratis per gli abbonati a PlayStation Plus di agosto 2021, ecco tutto quello che c'è da sapere.

Ecco di seguito l'elenco dei giochi disponibili questo mese per gli abbonati e il relativo peso del download:

Hunter's Arena: Legends (versione PS5): 12,082 GB

Tennis World Tour 2 (versione PS4: 12,902 GB

Plants vs. Zombies: La Battaglia di Neighborville (versione PS4): 32,458 GB (si può avviare l'app a 6,739 GB scaricati)

Se siete quindi intenzionati a scaricare uno o più di questi giochi potete iniziare a liberare spazio nella memoria interna della vostra console in base alle dimensioni dei prodotti che volete provare. Non dimenticate che vi è la possibilità di trasferire i giochi installati sulla vostra PS5 su un hard disk compatibile con porta USB 3.0 ed evitare così di eliminarli: in questo modo potrete ritrasferirli su SSD in un secondo momento e continuare a giocarci senza doverli necessariamente riscaricare.

