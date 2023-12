Hunter x Hunter diventerà un picchiaduro ad opera degli autori di Marvel vs Capcom 3

Per la gioia di tutti gli appassionati di Hunter x Hunter, la celebre serie di anime e manga, è di recente stato annunciato un nuovo videogioco a tema. Il picchiaduro ispirato alla proprietà intellettuale è ancora avvolto nel mistero, ma sappiamo già chi se ne sta occupando.

A sviluppare il fighting game di Hunter x Hunter è infatti Eighting, una software house fondata nel 1993 che negli anni ha lavorato ad una lunghissima serie di videogiochi, in particolare picchiaduro a incontri. Con Bloody Roar, Tatsunoko vs Capcom e Marvel vs Capcom 3 nel curriculum, potete facilmente intuire che si tratti di uno studio che sa il fatto suo e che potrebbe regalare ai fan della serie un prodotto degno di nota.

Al momento i dettagli sul gioco sono sconosciuti e non sappiamo quali sono le piattaforme di riferimento o la finestra di lancio. Ovviamente mancano anche le informazioni su personaggi e gameplay. Sappiate però che non manca molto prima di un secondo annuncio, visto che il publisher del gioco ha confermato un appuntamento ad inizio anno durante il quale ne sapremo di più.

Stando a quanto dichiarato da Bushiroad Games, il 6 gennaio 2024 ci sarà una diretta streaming per festeggiare l'inizio del nuovo anno e sarà questo il palcoscenico perfetto per un reveal più approfondito del titolo.

A questo punto, quindi, non resta altro da fare che aspettare qualche giorno per saperne di più.