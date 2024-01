Hunter x Hunter Nen x Impact: il picchiaduro di Hunter x Hunter è ufficialmente realtà

Durante lo scorso periodo natalizio Bushiroad Games aveva annunciato che Hunter x Hunter sarebbe diventato un picchiaduro grazie agli sforzi di Eighting, il team dietro ad apprezzati giochi quali Bloody Roar, Marvel vs Capcom 3 e Tatsunoko vs Capcom. Dalle parole si è passati ai fatti con il reveal ufficiale del progetto.

Bushiroad Games ed Eighting hanno infatti diffuso il primo trailer per Hunter x Hunter Nen x Impact, questo il nome ufficiale del picchiaduro incentrato sulla celebre serie manga ed anime ideata da Yoshihiro Togashi: il filmato è in realtà un breve teaser che per il momento non mostra nulla in termini di gameplay, sebbene dalle sequenze mostrate è possibile vedere non solo i primi personaggi confermati per il roster ma anche che i combattimento dovrebbero essere a squadre di 3 contro 3, proprio come visto in Marvel vs Capcom 3.

Gli autori non hanno inoltre nemmeno rivelato data d'uscita e piattaforme di riferimento per il progetto, sebbene sia lecito pensare a una distribuzione su tutte le principali piattaforme attualmente in commercio. Il picchiaduro di Hunter x Hunter è in ogni caso in piena lavorazione, dunque tutti i fan restino sintonizzati per ulteriori novità relative a gameplay, contenuti e periodo di lancio dell'opera.