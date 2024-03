Hunter x Hunter Nen x Impact: svelate le piattaforme del picchiaduro 2D, c'è anche PS5

A distanza di qualche settimana dall'annuncio, è finalmente possibile sapere qualche dettaglio in più sul misterioso Hunter x Hunter Nen x Impact, il picchiaduro bidimensionale ad opera degli autori di Marvel vs Capcom 3.

Grazie ad un recente aggiornamento da parte del publisher Bushiroad Games e del team di sviluppo Eighting, possiamo finalmente conoscere quelle che saranno le piattaforme di riferimento. Hunter x Hunter Nen x Impact è infatti in sviluppo esclusivamente per PC (solo Steam), PlayStation 5 e Nintendo Switch. Sembrerebbe quindi che, almeno per il momento, non vi sia l'intenzione di realizzare una versione Xbox Series X|S. A quanto pare non è in programma nemmeno un'edizione per le console della vecchia generazione, sebbene l'esistenza del gioco per Switch suggerisce che il comparto tecnico del titolo sia piuttosto scalabile, a meno che non si opti per una versione separata come visto di recente con Mortal Kombat 1.

Le novità sul picchiaduro non sono finite qui, poiché è stato anche confermato che a breve potremo vederlo in movimento. Hunter x Hunter Nen x Impact sarà tra i protagonisti dell'EVO Japan 2024 e, di conseguenza, potremo scoprire di più sul gioco grazie all'evento che si svolgerà a Tokyo tra il 27 ed il 29 aprile 2024.