Hunting Simulator 2 annunciato con trailer e data d'uscita

NACON e Neopica annunciano l'uscita di Hunting Simulator 2. Il nuovo capitolo del simulatore di caccia si mostra per la prima volta al pubblico con un trailer. Il comunicato stampa diffuso insieme al video diverse informazioni sul gioco e sulle principali novità legate al gameplay.

Secondo il documento infatti in Hunting Simulator 2 si potranno esplorare ambienti naturali più vasti e spettacolari grazie ad un comparto grafico completamente rinnovato e ad effetti sonori migliorati.

Il gioco proporrà poi numerose sfide all'interno di alcune delle più belle aree naturali dell'Europa e degli Stati Uniti. Tra le diverse novità previste in Hunting Simulator 2 ci sarà la possibilità di affidarsi al proprio cane per individuare più facilmente le prede a cui sta dando la caccia.

Anche l'intelligenza artificiale degli animali è stata migliorata e l'interfaccia utente rivista per permettere ai cacciatori di scegliere ogni singolo pezzo del proprio equipaggiamento e prepararsi al meglio in vista della prossima battuta. L'arrivo nei negozi di Hunting Simulator 2 è previsto per il prossimo 25 giugno su PS4, Xbox One e PC, mentre la versione Nintendo Switch uscirà in un periodo successivo.