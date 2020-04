Hunting Simulator 2: caratteristiche e gameplay nel nuovo trailer ufficiale

A poco più di un mese dalla presentazione di Hunting Simulator 2, il publisher Nacor e lo sviluppatore Neopica hanno pubblicato un nuovo trailer che mostra in maniera dettagliata le caratteristiche del nuovo simulatore di caccia.

Il video, sottotitolato in italiano, mostra infatti le caratteristiche del gameplay di Hunting Simulator 2. I giocatori potranno esplorare alcune delle riserve di caccia più famose del pianeta, a partire dagli Stati Uniti ed in particolare dal Colorado e dal Texas, per arrivare all'Europa, ognuna delle quali popolata da specifiche specie di animali. La varietà sarà garantita da ben 33 tipi di animali selvatici caratterizzati da esemplari maschili e femminili, nonché suddivisi in base all'età. Durante le battute di caccia sarà inoltre possibile fare affidamento su un compagno a quattro zampe, sempre pronto a fornire supporto in base alle necessità, seguendo le traccie e scovando prede.

Non mancherà un vasto arsenale di armi tra cui scegliere, per un totale di 90 tra pistole e fucili di varia natura. Completamente rivisto poi il sistema di intelligenza artificiale che gestisce il comportamento degli animali che a detta degli sviluppatori sarà molto più fedele alla realtà di quanto visto in precedenza.

Prima di lasciarvi al trailer, vi ricordiamo che Hunting Simulator 2 uscirà il 25 giugno 2020 per PC, PlayStation 4 e Xbox One.