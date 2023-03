Hyenas in azione in un leak: trapelano 20 minuti di gameplay dello shooter

A diversi mesi di distanza dall'inaugurazione della prima Alpha del 2023 di Hyenas, sono arrivati anche i primi leak relativi al gameplay dell'insolito sparatutto multiplayer.

In rete hanno infatti realizzato la propria comparsa diversi video dedicati alla produzione. In particolare, nel momento in cui scriviamo, su YouTube sono facilmente reperibili oltre 20 minuti di gameplay di Hyenas. È possibile che il materiale sia presto rimosso dalla piattaforma, ma per ora risulta ancora accessibile al seguente link:

In corso di sviluppo presso gli studi di Creative Assembly, Hyenas è uno shooter dalla vocazione multiplayer, destinato ad approdare sul mercato grazie a una pubblicazione a marchio SEGA. Dopo l'avvio delle prime sessioni di Alpha nel corso del mese di gennaio 2023, lo sviluppo del titolo è proseguito, senza però l'annuncio di una precisa data di lancio del gioco. Ad ora, Hyenas resta infatti atteso sul mercato entro la generica fine del 2023. Tra le piattaforme di destinazione, lo ricordiamo, troviamo PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e Xbox One.



Annunciato da SEGA e Creative Assembly nel corso dell'E3 2022, Hyenas ha per protagonista un gruppo di fuorilegge, impegnati in una serie di furti su nientemeno che il pianeta Marte.