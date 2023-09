Hyenas cancellato da SEGA: Creative Assembly a cuore aperto in un messaggio ufficiale

E' decisamente un brutto momento per Creative Assembly: SEGA si prepara infatti a licenziare parte del personale in ottica di ridurre i costi relativi alle sue filiali in Europa. E come se non bastasse il team inglese ha dovuto dire addio ad uno dei suoi progetti.

Hyenas è stato infatti cancellato da SEGA e non vedrà la luce in futuro. Lo sparatutto multiplayer era stato annunciato nell'estate del 2022 ed aveva attirato le attenzioni dei fan, che ora dovranno dire addio alla possibilità di giocarlo. E' proprio al suo pubblico che Creative Assembly si rivolge attraverso un comunicato ufficiale volto a commentare lo stop ai lavori su Hyenas e l'imminente arrivo dei licenziamenti che andranno ad impattare fortemente su tutti i dipendenti, sia in maniera diretta che indiretta.

"Abbiamo sempre mirato ad operare come uno studio che mette le persone al primo posto: questa è la base dei nostri valori e della nostra cultura. E sebbene dovremo affrontare questa fase incredibilmente difficile, ci concentreremo totalmente sul dare supporto alla nostra gente passo dopo passo", scrive Creative Assembly, che rassicura poi i fan: "L'impegno verso i nostri progetti e giocatori non è cambiato, offriremo esperienze ancora più incredibili nei decenni a venire a tutti i nostri fan in giro per il mondo". E conclude: "Anche se questo è un momento difficile per Creative Assembly, non vediamo l'ora di condividere più dettagli sui nostri piani in futuro".

Il futuro di Creative Assembly per ora resta avvolto nella nebbia. L'unica certezza è che Hyenas non esiste più, in attesa di capire quanto sarà grande la portata dei licenziamenti in arrivo da parte di SEGA.