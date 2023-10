Hyenas è costato più di Shenmue: è il gioco SEGA con il budget più alto di sempre

A inizio settimana, SEGA ha cancellato Hyenas, nuovo gioco di Creative Assembly annunciato lo scorso mese di giugno. Al tempo stesso il publisher ha confermato una serie di licenziamenti presso lo studio, con l'obiettivo di ottimizzare le risorse a disposizione e tagliare sui costi per aumentare i profitti delle attività in Europa.

Emergono ora una serie di dettagli riguardo la cancellazione di questo progetto tramite un report di VGC. Hyenas era in fase di sviluppo da sei anni, il gioco sarebbe stato cancellato perché "troppo ambizioso" per le reali capacità di Creative Assembly ma anche perché ritenuto incapace di generare grandi profitti in un mercato affollato come quello degli sparatutto multiplayer.

Un video pubblicato da Volound (YouTuber esperto della serie Total War) suggerisce invece altre motivazioni per la cancellazione del gioco, tra cui una mancanza di direzione generale, un cambio di engine che ha causato solamente problemi e in generale una serie di difficoltà tecniche e operative che hanno trascinato Hyenas verso il baratro.

Alcune fonti di VGC confermano queste parole, uno sviluppatore del team rimasto anonimo ha parlato di "una totale mancanza di visione e direzione" per un gioco che in ogni caso sarebbe uscito troppo tardi rispetto ai piani iniziali, tanto da dover competere in un mercato saturo di titoli del genere.

Hyenas (nome in codice Project Keaton) ha ricevuto il via libera da SEGA dopo il successo di critica di Alien Isolation, quando ancora non erano noti i dati di vendita (in realtà più bassi del previsto). Creative Assembly puntava all'epoca a competere con giochi come Destiny, Escape from Tarkov e PUBG creando uno shooter PvPvE, tuttavia negli anni le cose sono cambiate e sono sopraggiunte numerose difficoltà operative.

A giugno 2023, SEGA ha annunciato Hyenas al pubblico ma dopo una serie di test alpha, il publisher non è rimasto contento dei feedback ricevuti ed ha deciso di staccare la spina al gioco. Hyenas è uno dei Super Giochi di SEGA, una serie di titoli ad alto budget pensati per generare rapidamente grandi profitti, l'esperimento però non ha dato i suoi frutti. Sembra ci fossero molte discussioni in corso riguardo i metodi di monetizzazione, inizialmente si era pensato ad un gioco premium a pagamento per poi optare per un free to play, anche se questa formula non ha mai convinto la dirigenza.

Una fonte avrebbe riferito a VGC che Hyenas è il gioco SEGA con il più grande budget di sempre, persino superiore a quello di Shenmue, idealmente la compagnia ha speso oltre 70 milioni di dollari in questo progetto prima della cancellazione.

Creative Assembly si trova ora in un momento delicato e sembra che il morale tra i dipendenti dello studio sia piuttosto basso, anche se non c'è rabbia nei confronti di SEGA, quanto un senso di frustrazione per non aver potuto portare a termine la visione di Hyenas.