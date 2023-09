Hyenas di Creative Assembly è stato cancellato, annuncio a sorpresa di SEGA

SEGA Sammy Corporation ha annunciato a sorpresa di aver cancellato Hyenas, il nuovo gioco di Creative Assembly, insieme ad altri progetti non ancora annunciati ma in fase di sviluppo, produzione o pre-produzione presso gli studi della compagnia.

In particolare l'azienda sta ristrutturando il suo business in Europa e Hyenas è stato cancellato come parte di una manovra più ampia che permetterà di ottimizzare i costi e diversificare il portafoglio titoli con una serie di produzioni di maggior appeal commerciale. A seguito della cancellazione del gioco e di altri progetti, SEGA si aspetta perdite operative nell'anno fiscale che si concluderà il 31 marzo 2024.

Hyenas è stato annunciato la scorsa estate ma sin dalla prima presentazione il gioco non è mai riuscito a guadagnare particolare visibilità e i feedback arrivati dopo la prova della versione Alpha non erano del tutto positivi, evidentemente SEGA ha preferito staccare la spina al progetto anziché continuare ad insistere per risanare un gioco che non ha mai convinto la critica e il pubblico e la critica.

Noi abbiamo provato Hyenas a inizio settembre, segnalando alcune criticità che avrebbero potuto essere risolte. Degli altri progetti SEGA cancellati invece non sappiamo ancora nulla ma con ogni probabilità maggiori informazioni verranno diffuse (in via ufficiale o tramite leak) nelle prossime ore.