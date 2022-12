Hyenas: parte l'Alpha 1.1 dell'FPS multiplayer a gravità zero, ecco come parteciparvi

Dopo aver svelato le specifiche dell'Alpha di Hyenas, Creative Assembly celebra la partenza della nuova fase di test pubblicando una clip sulla principale peculiarità di questo sparatutto multiplayer, ovvero le sparatorie a gravità zero.

A chi si avvicina solo adesso a questo progetto, ricordiamo che Hyenas è un FPS fantascientifico incentrato su battaglie PvP e PvE con lobby da 15 giocatori suddivisi in tre squadre da 5 utenti. Lo scopo del titolo è quello di rubare i cimeli della cultura pop custoditi dai miliardari di Marte nei loro bunker iper-protetti.

La fase di Alpha testing prevista da Creative Assembly serve proprio a 'oliare gli ingranaggi' di un impianto ludico fortemente incentrato sulla cooperazione tra i membri della medesima squadra di ladri: solo attraverso la collaborazione sarà infatti possibile superare le trappole disseminate nello scenario e fare fronte comune contro i cyborg utilizzati dai miliardari marziani per difendere i propri bunker.

Ad aggiungere ulteriore pepe alle partite ci penseranno le sfide PvP tra le squadre di ladri in gara per sottrarre il maggior numero possibile di cimeli pop di una Terra post-apocalittica e resa quasi inabitabile dai cambiamenti climatici scatenati dall'uomo.

Qualora foste interessati, in calce alla notizia trovate il link per iscrivervi alla fase di Alpha Testing 1.1 di Hyenas che inizierà alle ore 22:00 italiane di oggi, venerdì 2 dicembre, per poi giungere a conclusione la mattina del 4 dicembre.