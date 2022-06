Hyenas: ladri spaziali con la maschera di Nixon nell'FPS multiplayer di Creative Assembly!

Nella cornice dell'IGN Summer of Games, i ragazzi di Creative Assembly sciolgono le ultime riserve sul loro prossimo, misterioso videogioco in sviluppo presentando ufficialmente Hyenas, uno sparatutto multiplayer incentrato sulle gesta compiute da un collettivo di ladri spaziali.

La nuova esperienza FPS confezionata dagli autori di Alien Isolation e Total War Warhammer vede gli utenti interpretare le Iene, un collettivo di ladri proveniente dalla gigantesca baraccopoli orbitante dell'Onta che ospita i sopravvissuti di un'umanità alla deriva dopo la distruzione delle residue risorse naturali della Terra.

Il compito delle Iene è piuttosto semplice e, al tempo stesso, dannatamente audace: ciascun membro di questo gruppo di razziatori è infatti chiamato a raggiungere Marte per appropriarsi degli inestimabili cimeli della cultura pop e ricattare i miliardari del Pianeta Rosso per chiedere un riscatto.

Chi vorrà imbarcarsi in questa impresa, però, dovrà fare i conti con i cloni di sorveglianza dei miliardari marziani e gli ingegnosi sistemi di sicurezza a difesa dei loro bunker: ad aggiungere ulteriore imprevedibilità alle razzie ci penseranno i gruppi avversari di ladri, anch'essi ansiosi di depredare i riccastri marziani con il pallino per i manufatti più kitsch prodotti negli ultimi anni della civiltà terrestre.

Sul fronte del gameplay, il video di presentazione ci descrive delle intense sparatorie a gravità zero, con tanti equipaggiamenti da utilizzare, un arsenale all'insegna dell'originalità e, soprattutto, dei personaggi dall'aspetto a dir poco "peculiare", tra maschere di Nixon sottratte ai miliardari e abiti sgargianti. Il lancio di Hyenas è previsto nel 2023 su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Il sito ufficiale della nuova esperienza sparatutto di Creative Assembly invita i più curiosi a iscriversi per partecipare alla fase di testing multiplayer che avrà luogo nei prossimi mesi.