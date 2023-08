Hyenas: che ci fa Sonic nel video gameplay dello sparatutto multiplayer?

A oltre un anno di distanza dal reveal di Hyenas tra ladri spaziali e maschere di Nixon, Creative Assembly ci rituffa nelle atmosfere sci-fi del nuovo sparatutto multiplayer per darci in pasto un video gameplay con protagonista Sonic.

Il filmato confezionato dalla sussidiaria britannica di SEGA prende in prestito proprio il personaggio più iconico del publisher giapponese per descrivere le sfide da svolgere nelle arene multigiocatore di questo interessante extraction shooter competitivo con elementi PvE.

L'azione di Hyenas si svolge a bordo delle enormi astronavi utilizzate dai predoni spaziali per ritornare sulla Terra dopo aver saccheggiato i bunker dei più ricchi coloni di Marte: il nostro compito sarà perciò quello di ripulire i depositi marziani da cimeli inestimabili (come l'action figure di Sonic) e, successivamente, proteggere la refurtiva dagli assalti degli altri razziatori.

Ad aggiungere ulteriore imprevedibilità agli scontri a fuoco ci penseranno i MURF, ossia i soldati e gli androidi che andranno a comporre le forze di sicurezza ingaggiate dai ricconi di Marte per proteggere i propri caveau e recuperare la refurtiva. Stando a quanto sostenuto da Creative Assembly, ciascuna delle fasi in cui verranno suddivise le sfide multiplayer di Hyenas sarà in grado di offrire un'esperienza di gioco immersiva divertente.

Per averne la controprova non ci resta che attendere il lancio di Hyenas, previsto nei prossimi mesi su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X|S al termine delle diverse fasi di beta testing organizzate dagli sviluppatori inglesi, come quella che si terrà tra fine agosto e l'11 settembre con la partecipazione di chi si è segnalato per provare in anteprima il titolo.