Hyenas: volete partecipare all'Alpha Testing? Ecco i Requisiti Minimi e Raccomandati su PC

Dopo averci strappato un sorriso con la maschera di Nixon del reveal trailer di Hyenas, Creative Assembly pubblica i Requisiti di sistema Minimi e Raccomandati della versione in Alpha Testing che sarà disponibile tra non molto su PC.

Nel condividere il doppio elenco delle specifiche minime e consigliate da soddisfare per partecipare all'Alpha Testing a porte chiuse di Hyenas, gli sviluppatori britannici sottolineano che i lavori sul loro prossimo, ambizioso sparatutto multiplayer sono ancora in pieno svolgimento e ciò si riflette sugli elevati requisiti appena stilati.

La versione finale del gioco, con ogni probabilità, avrà delle specifiche meno stringenti, anche se il team di Creative Assembly precisa che "una regola generale è che se il vostro PC ha più di cinque anni, probabilmente non sarete in grado di eseguire Hyenas".

Requisiti Minimi

Sistema Operativo: Windows 10 64bit

Processore: CPU quad-core a 2.5Ghz

Memoria RAM: 10GB

VRAM della Scheda Video: 5GB

Spazio su Hard Disk: circa 31GB

Requisiti Raccomandati

Sistema Operativo: Windows 10 64bit

Processore: qualsiasi CPU Intel di sesta Generazione / qualsiasi CPU Ryzen Serie 1000 o superiore

Memoria RAM: 16GB

Scheda Video: Nvidia 10660 o/ AMD 5600 XT / Vega 556, con 6GB di VRAM

Spazio su Hard Disk: circa 31GB

In calce alla notizia trovate il link al sito ufficiale di Hyenas, con tutte le indicazioni offerte da Creative Assembly a coloro che desiderano partecipare a questa prima fase di Alpha Testing. Qualora vi foste persi il video di annuncio, vi ricordiamo che Hyenas è un FPS multiplayer a gravità zero che pone gli utenti nei panni di un manipolo di ladri spaziali incaricati di rubare i cimeli della cultura pop custoditi dai miliardari di Marte.

Sul fronte del gameplay, Hyenas propone battaglie PvP e PvE con 15 videogiocatori per match suddivisi in tre squadre da 5 ladri e ambientazioni con trappole e ostacoli rappresentati, ad esempio, dai cloni e dai cyborg utilizzati dai miliardiari di Marte per difendere il proprio bunker.