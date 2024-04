Nonostante l'hype, sembra che Final Fantasy 7 Rebirth non abbia venduto molto

Solo pochi giorni fa ci chiedevamo quanto abbia venduto Final Fantasy 7 Rebirth giungendo alla conclusione che la seconda parte del progetto Final Fantasy 7 Remake abbia venduto meno della prima, uscita ad aprile 2020 solo su PS4 in piena pandemia Covid-19.

Daniel Ahmad, direttore di Niko Partners, è giunto alla stessa conclusione e in un messaggio su Twitter/X sottolinea come FInal Fantasy 7 Rebirth abbia venduto al di sotto delle aspettative. D'accordo, ma quanto ha venduto esattamente?

Secondo Ahmad, idealmente Rebith ha venduto circa la metà di Final Fantasy 7 Remake nello stesso lasso di tempo. Ipoteticamente, aggiungiamo noi, Rebirth dovrebbe aver raggiunto circa due milioni di copie distribuite dal 29 febbraio, ma questo è un dato empirico basato sui (pochi) dati di vendita diffusi in queste settimane e dunque prendete l'informazione con le pinze.

Una situazione strana, quella di Final Fantasy 7 Rebirth: è possibile che FF7 Remake abbia conquistato inizialmente un maggior numero di giocatori ma solo una piccola parte di questi ha deciso di proseguire l'avventura acquistando la seconda parte del remake.

C'è anche da dire che Final Fantasy 7 Remake è uscito nel 2020 con una base installata di PS4 maggiore rispetto a quella di PS5 attualmente e questo può certamente aver influito sulle vendite. O ancora, magari tanti giocatori hanno deciso di aspettare la fine della trilogia (idealmente fissata per il 2027 o 2028) per giocare l'intera avventura in un colpo solo.

