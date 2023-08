HYPE, MACKO ED EVERYEYE: PARTNERSHIP STRATEGICA DESTINATA AGLI APPASSIONATI DI E-SPORT

HYPE, la prima fintech italiana punto di riferimento nella gestione del denaro tramite app che ha già conquistato oltre 1,76 milioni di clienti, continua nel suo percorso di semplificazione del banking, evolvendo la sua offerta,personalizzata e totalmente digitale, per facilitare la vita di tutti i giorni e l’esercizio delle passioni delle persone.

Tra le attività più amate dai nostri connazionali ci sono sicuramente i videogames, apprezzati e seguiti da 14.2 milioni di persone solo in Italia, ovvero il 32% della popolazione tra i 6 ed i 64 anni 1 . Oggi, infatti, l’attenzione verso il gaming è altissima: da passatempo solitario negli anni 80, si è trasformato in un aggregatore sociale, che abbatte le differenze di età e di genere (l’età media del videogiocatore è di 29,8 anni e oltre il 40% dei gamers sono donne 2 ) e che, grazie ad internet, ha dato vita ad una community con una propria cultura, a cui sono dedicati eventi e soluzioni di rilevanza nazionale ed internazionale.

Per rispondere alle esigenze di questa fetta di popolazione, HYPE ha deciso di aprirsi al mondo dei

videogiochi, siglando una partnership esclusiva con Macko Esports, organizzazione pluripremiata del

panorama del gaming online competitivo a livello nazionale, ed Everyeye.it, il primo sito italiano

dedicato alla gaming culture e alla tecnologia, per semplificare l’esperienza finanziaria e offrire

esperienze uniche ad una comunità sempre alla ricerca di nuovi e più semplici servizi digitali che li

supportino nelle loro passioni.

Giuseppe Virgone, CEO di HYPE, commenta: “È l’interpretazione dei comportamenti della nostra

customer base a confermarci la grande attenzione verso il mondo degli e-sports e dei videogiochi. Noi

ascoltiamo e rispondiamo declinando quella che è la nostra mission: aiutarli a gestire il loro denaro lì,

dove intendono spenderlo. L’obiettivo è farlo per tutti quegli ambiti che i nostri utenti ci indicheranno

per loro prioritari. Per questo continuiamo ad evolvere la nostra offerta in modo personalizzato,

includendo servizi che rispondono a specifiche esigenze, come stiamo facendo con le polizze di protezione sugli acquisti online, sul miglior prezzo garantito e di riparazione di device elettronici come console di gioco o cuffie.

“Le gaming community sono formate da veri nativi digitali” – sottolinea Simone De Marzo, CEO di

Everyeye- “che necessitano dei giusti strumenti per accedere, in sicurezza, ai tantissimi servizi a

pagamento che gravitano intorno al mondo dal gaming. HYPE, in questo senso, rappresenta uno

strumento fondamentale per i videogiocatori di oggi”.

Ma non basta – “ Alla base di una collaborazione di successo è fondamentale ci sia innanzitutto un’alleanza di valori tra partner” - afferma Antonio Todisco, CEO di Macko Esport “ Siamo felici di aver ritrovato in HYPE alcune delle nostre principali caratteristiche, come l’innovazione la e velocità che ogni giorno guidano anche gli allenamenti dei nostri team”.

La partnership si articolerà su molteplici livelli. A partire da ottobre, i titolari dei conti HYPE Next e Premium avranno l'oppourtunità di accedere ad un pacchetto di gaming experience esclusivo che includerà corsi, contest, contenuti ed eventi inediti e appassionanti, ideati e realizzati in collaborazione con Macko Esports ed Everyeye, autentiche fucine di campioni e nuovi eroi.