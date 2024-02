Che hype! Silent Hill The Short Message: oltre un milione di download in una settimana

Konami ha annunciato che Silent Hill The Short Message ha totalizzato oltre un milione di download nella prima settimana, un buon risultato per questa nuova esperienza ambientata nel mondo di Silent Hill.

Uscito il 31 gennaio scorso su PlayStation Store come download gratis, Silent Hill The Short Message viene definito come "una nuova esperienza di Silent Hill realizzata con le più moderne tecnologie, ora disponibile in esclusiva su PlayStation 5."

Come sottolineato nella nostra recensione di Silent Hill The Short Message, l'esperimento per quanto interessante non è del tutto riuscito: "Silent Hill The Short Message non centra il bersaglio e fallisce nel trattare al meglio tematiche estremamente serie e delicate. Al netto di problematiche relative a scrittura, ritmo della narrazione, e composizione ludica, si tratta pur sempre di un gioco gratuito che offre circa 90 minuti di intrattenimento in uno scenario ricco d’atmosfera, grazie anche al contributo di due figure chiave che hanno lavorato ai passati episodi della serie."

Al momento The Short Message deve ritenersi una sorta di esperimento in vista del ritorno a pieno regime della serie Konami con Silent Hill 2 Remake, Silent Hill F e Silent Hill Townfall, tutti e tre ancora privi di una data di uscita o una finestra di lancio.