Hype stellare per Starfield: giocatori PC contro i preorder, i publisher rinviano i giochi

Nonostante il lancio sia previsto tra due mesi, Starfield è senza dubbio il gioco del momento: da settimane non si parla di altro e l'hype per il gioco di Bethesda è davvero allo stelle, tanto che alcuni editori stanno decidendo di rinviare i loro giochi per non scontrarsi con Starfield.

Il caso più eclatante è quello legato all'uscita anticipata di Baldur's Gate 3 al 3 agosto 2023 su PC (invece del 31 agosto) mentre su PS5 il lancio è previsto per il 6 settembre, day one di Starfield, gioco che però non sarà disponibile sulla console Sony. Anche Fallout London è stato rinviato per non uscire nei pressi di Starfield e in generale si può dire che alla sua uscita il gioco Bethesda non avrà grande concorrenza, con gli editori che hanno deciso concentrare il lancio dei giochi più attesi a ottobre, mese che vedrà il debutto di titoli come Alan Wake II e Marvel's Spider-Man 2, solamente per citare due esempi.

Intanto, su Reddit tiene banco un topic (con oltre 2.000 commenti) di protesta da parte dei giocatori PC che lamentano l'alto numero di preordini di Starfield su Steam, da settimane il gioco Bethesda è tra i più venduti sul marketplace di Valve ma un gruppo di giocatori non vede di buon occhio questo risultato e anzi invita i giocatori alla prudenza per evitare di restare scottati come nel caso di Cyberpunk 2077 al day one. Il topic si divide tra chi invita ad aspettare e chi invece parla di "giocatori ipocriti" sempre pronti a criticare salvo poi essere tra i primi a cavalcare l'hype per un determinato prodotto.