HYPE Summoner Path, la prima gaming experience italiana di LoL creata con Macko Esports

HYPE, neobank leader in Italia per la gestione del denaro tramite app, si apre al mondo di LoL offrendo ai propri clienti consumer la possibilità di prendere parte alla prima gaming experience italiana, creata in associazione con i pro-player e coach di Macko Esports, organizzazione pluripremiata del panorama esportivo internazionale.

League of Legends è un gioco MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) completamente gratuito (download gratis su www.leagueoflegends.com) sviluppato dalla americana Riot Games. Ogni mese oltre 150 milioni di appassionati a livello globale si riuniscono in squadre composte da 5 giocatori per sfidarsi in match, dalla durata media di 30 minuti, per la conquista del territorio avversario.

Con HYPE Summoner Path nell'arena di League of Legends

L'iniziativa HYPE Summoner Path offre ai numerosi giocatori italiani, così come a coloro che intendono avvicinarsi per la prima volta al titolo Riot, un'esperienza unica, che integra supporto, apprendimento, accoglienza e competizione. I partecipanti possono accedere a un percorso stratificato in tre livelli: Beginner, Intermediate e Advanced.Questa struttura è pensata per affinare le abilità di gioco, svelando tattiche e strategie utilizzate dal team che ha dominato la scena italiana di League of Legends negli ultimi tre anni, vincendo 5 campionati nazionali e classificandosi tra le migliori 8 squadre d'Europa.

Ogni livello dell’esperienza è arricchito da una serie di video formativi, legati ad obiettivi specifici, da superare per poter accedere agli step successivi. La dimensione competitiva dell'HYPE Summoner Path trasforma l'esperienza in una vera e propria sfida. Superando gli obiettivi, i giocatori accumulano punti e scalano la classifica generale, contendendosi una vasta gamma di premi. Questi vengono attribuiti sia per merito, posizionandosi nei primi posti in classifica, sia mediante sorteggi, le cui probabilità sono influenzate dall'impegno e dall'interazione con gli altri partecipanti. Quest’ultimi si raduneranno per ben quattro mesi, sino all’estrazione finale del 24 maggio, nei canali Discord dedicati all’iniziativa, luogo di interazione tra tutti i partecipanti e i pro-player del team Macko Esports.

I premi promettono esperienze indimenticabili per gli appassionati di League of Legends: soggiorni tematici nella Gaming House di Macko Esports a Monopoli, sessioni esclusive di coaching, 665 Riot Points totali per acquisti in-game, biglietti per la Milano Games Week e per le finali live dei tornei più prestigiosi di League of Legends.

HYPE Summoner Path: accetti la sfida?

L'accesso a questa esperienza è strutturato su più livelli: il livello Beginner è aperto a tutti i titolari di conto Hype (non business), mentre gli accessi ai livelli Intermediate e Advanced sono riservati ai minorenni e ai titolari dei conti HYPE Next o Premium.

Per i nuovi clienti, basta aprire un conto HYPE, HYPE Next o Premium, utilizzare il codice promozionale EVERYHYPE2 durante la registrazione e depositare almeno 50€, che resteranno a disposizione del nuovo titolare del conto per qualsiasi necessità. Inoltre, per coloro che decideranno di percorrere la gaming experience fino in fondo, diventando utenti Next o Premium, oltre al codice di accesso esclusivo, riceveranno fino a 25 euro di bonus.

Per i titolari di un conto Hype invece l’iniziativa è immediatamente a portata di mano, in quanto devono richiedere semplicemente il codice di accesso attraverso l'App di HYPE o la pagina ufficiale o la pagina ufficiale del concorso. Concorso a premi valido dal 22/01/2024 al 24/05/2024. Montepremi €22.205,00. Per dettagli e condizioni, consulta il regolamento completo del concorso su www.hypesummonerpath.it oppure alla pagina Promozioni raggiungibile dal sito ufficiale di Hype.