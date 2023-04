Hyper Light Breaker: combattimenti e scenari open world nel nuovo gameplay

Dopo aver mostrato il primo gameplay di Hyper Light Breaker, dalle colonne di IGN.com i ragazzi di Heart Machine pubblicano un nuovo video che ci tuffa a capofitto nelle frenetiche avventure vissute dai protagonisti di questo hack 'n' slash in terza persona venato di elementi roguelite.

Ambientato nel medesimo universo di Hyper Light Drifter, Breaker stravolge le meccaniche ludiche e l'esperienza di gioco offerta dal capitolo originario per farci vivere un'avventura ancora più adrenalinica sullo sfondo di uno scenario free roaming generato proceduralmente.

Nel corso della campagna principale dovremo esplorare dei biomi infestati da creature che si evolveranno in funzione dei potenziamenti ottenuti dal nostro personaggio: la progressione roguelite dell'avventura si rifletterà nella vasta gamma di armi e potenziamenti da dover acquisire superando le sfide di ogni run.

Al termine di ciascuna partita, tutti (o quasi) gli equipaggiamenti andranno persi: i giocatori avranno però modo di mantenere alcuni potenziamenti come ricompensa per le attività svolte, di conseguenza starà agli utenti capire quali abilità varrà la pena conservare per evolvere gli attacchi speciali e trarre il massimo dalle armi sparse per i biomi procedurali.

La versione Early Access di Hyper Light Breaker è prevista al lancio più avanti nel 2023 su PC, ma con la concreta possibilità di un futuro approdo su console una volta concluso lo sviluppo. Nel frattempo, vi lasciamo alla nostra recensione di Hyper Light Drifter.