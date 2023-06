Hyper Light Breaker esce nel 2023 in Early Access: ecco il nuovo gameplay trailer

Non è passato molto tempo dalla pubblicazione dell'ultimo gameplay trailer di Hyper Light Braker, ma il team di Heart Machine ha ancora molte buone notizie da condividere con il pubblico.

Dal palco dei Day of the Devs, la software house conferma infatti che il il suo nuovo titolo esordirà nel corso del 2023 in Accesso Anticipato. Per festeggiare l'annuncio, è stato pubblicato un nuovo trailer di Hyper Light Braker, che potete visionare direttamente in apertura a questa news. Il video gameplay offre uno sguardo più approfondito su quelli che saranno i nemici, i boss e le ambientazione di questa frenetica avventura.

Con un combat system di stampo spiccatamente action, Hyper Light Breaker proporrà scontri al cardiopalma, resi ancora più tesi dalla natura roguelike del gioco. Dopo essersi cimentati con l'ottimo Hyper Light Drifter (trovate qui la recensione di Hyper Light Drifter), gli sviluppatori di Heart Machine sono determinati a superarsi ancora una volta. Con questo obiettivo, gli autori confermano che in Hyper Light Breaker potrà essere giocato in solitaria o in compagnia, grazie all'implementazione di una modalità multigiocatore di stampo cooperativo.

A livello narrativo, Hyper Light Breaker si presenta come un prequel di Hyper Light Drifter. Nel roguelike, i giocatori scopriranno il mondo dell'Overworld, con l'obiettivo di abbattere l'Abyss King.