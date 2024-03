Hyper Light Breaker: quando inizia l'Early Access dell'action open world?

A distanza di quasi un anno dall'ultimo video gameplay di Hyper Light Breaker, il team Heart Machine informa la community che lo sviluppo dell'action open world procede come da programma e ne da conferma con l'annuncio della finestra di lancio della versione in Accesso Anticipato.

Il prequel dell'apprezzato Hyper Light Drifter ci porterà a esplorare l'Overgrowth, una dimensione fantasy minacciata dalle entità al servizio dell'Abyss King. La nuova video anteprima confezionata da IGN.com (la trovate in calce alla notizia) mostra i passi in avanti compiuti nel lungo processo di sviluppo portato avanti da Heart Machine per dare forma a questo interessante hack 'n' slash in terza persona venato di elementi roguelite.

La promessa della software house indipendente è quella di restituirci a schermo un'esperienza ancora più adrenalinica e sorprendente, sullo sfondo di un'avventura piena di armi da sbloccare e di abilità da padroneggiare superando le sfide offerteci da ogni run. Come da tradizione per i titoli roguelite, anche in questo caso ogni equipaggiamento ottenuto andrà perso al termine di ciascuna partita, eccezion fatta per i potenziamenti delle abilità: starà quindi ai giocatori studiare nel dettaglio il pattern degli attacchi nemici e scoprire i segreti della mappa open world per compiere progressi nella campagna principale.

La fase Early Access di Hyper Light Breaker partirà in estate su PC (Steam). Nel caso ve lo foste perso, qui trovate un video di Hyper Light Breaker tra combattimenti e scenari open world.