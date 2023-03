Hyper Light Breaker: primo video gameplay e nuova finestra di lancio per l'Early Access

A seguito dell'annuncio di Hyper Light Breaker giunto a marzo dello scorso anno, Heart Machine e Gearbox pubblicano finalmente il primo video gameplay dedicato all'intrigante sequel di Hyper Light Drifter.

Tramite il canale di IGN.com, gli sviluppatori di Heart Machine ci mostrano in azione il suo nuovo progetto, dopo aver riscosso già un buon successo con Hyper Light Drifter. Oltre a mostrarci l'accattivamente comparto artistico e le frenetiche meccaniche di gameplay, il filmato ci conferma che, sfortunatamente, la fase Early Access di Hyper Light Breaker prevista su PC è stata rinviata dalla primavera all'autunno di quest'anno.

Ambientato nello stesso universo di Hyper Light Drifter, l'action 3D rogue-lite include "infiniti open world" e tanti equipaggiamenti. Come membro dei The Breakers (ognuno con storie uniche) potrete esplorare Overgrowth per abbattere il Re dell'Abisso. Il titolo promette un sistema di movimento rapido e scattante (grazie anche alla presenza di un hoverboard) e un vasto arsenale di armi. Sebbene il trailer in questione metta in mostra esclusivamente delle sezioni di gameplay in solitaria, è già stato confermato da Heart Machine che ci sarà la possibilità di giocare in co-op online.

In attesa di conoscere l'esatta data di lancio dell'Early Access su PC, vi rimandiamo alla pagina Steam di Hyper Light Breaker in caso siate in cerca di ulteriori approfondimenti sul titolo.