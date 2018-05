Hyper Light Drifter arriva in estate su Switch con contenuti esclusivi

Heart Machine e Abylight hanno confermato che la versione Nintendo Switch di Hyper Light Drifter arriverà in estate, arricchendosi per l'occasione di alcuni contenuti esclusivi per i possessori della console ibrida.

Rispetto alle precedenti edizioni del gioco disponibile sulle altre piattaforme, la versione Nintendo Switch di Hyper Light Drifter includerà una spada doppia e una nuova area da esplorare nel corso dell'avventura. L'arma extra verrà sbloccata in una fase avanzata della partita, consegnando nelle mani dei giocatori uno strumento molto potente da usare contro i nemici.

Lo sviluppatore si è limitato a confermare che il gioco arriverà sulla console ibrida in estate, senza specificare in modo più preciso la data di uscita. Nell'attesa di apprendere ulteriori dettagli in merito, se volete conoscere più a fondo le caratteristiche di Hyper Light Drifter potete leggere la nostra Recensione del titolo.

A questo indirizzo, invece, potete guarda un video gameplay off-screen tratto dalla versione Nintendo Switch in arrivo a breve.