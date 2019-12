Hyper Light Drifter è il nuovo gioco gratis di Epic Games Store

Siamo arrivati al nono round dell'iniziativa 12 giorni di giochi gratis di Epic Games Store: quest'oggi, la compagnia americana regala a tutti gli utenti della sua piattaforma digitale per PC l'eccellente Hyper Light Drifter.

Hyper Light Drifter è riconosciuto come uno dei migliori indie degli ultimi anni:si tratta di un RPG d'azione e avventura ispirato alla tradizione 16-bit con meccanismi, grafiche e planimetrie di gioco estremamente modernizzate. Il protagonista è un Viandante, un accumulatore di antiche conoscenze, tecnologie perdute e storie infrante. Afflitto da una malattia dolorosa e lacerante, vaga per le terre del Tempo Sepolto alla ricerca di un antidoto. Ne saprete di più leggendo la recensione di Hyper Light Drifter.

Avete tempo fino alle 16:59 di domani 28 dicembre per aggiungere per sempre alla vostra raccolta il gioco di Heart Machine. Tutto ciò che dovete fare è dirigervi a questo indirizzo, effettuare il log-in (oppure creare un account Epic Games se non lo avete già fatto) e cliccare su "Ottieni". Ne approfittiamo per ricordarvi che sono in corso i saldi di Natale su Epic Games Store, con tanto di coupon da 10€ in regalo spendibile su un qualsiasi gioco con prezzo superiore a 14,99 euro.