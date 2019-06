Hyper Light Drifter: la versione mobile del capolavoro di Heart Machine in arrivo su iOS

Sulle ali dell'entusiasmo per l'ottimo riscontro di pubblico e di critica ricevuto con la versione console di Hyper Light Drifter su Switch, gli sviluppatori californiani di Heart Machine si dicono ormai pronti a lanciare la loro iconica avventura metroidvania su sistemi mobile iOS.

La versione mobile per tablet e smartphone con la Mela sarà contenutisticamente identica a quella apparsa nella seconda metà del 2018 su Nintendo Switch, ivi compresi i contenuti esclusivi per la console ibrida della casa di Kyoto. La nuova trasposizione per sistemi iOS della Special Edition di Hyper Light Drifter vanterà così tutti gli elementi che hanno caratterizzato su PC e console questo meraviglioso action ruolistico, con delle migliorie e delle ottimizzazioni che spazieranno dai controlli touchscreen alla vibrazione con feedback aptico. Sarà anche presente la completa localizzazione in italiano.

Chi desidera utilizzare un controller, ovviamente, potrà farlo grazie alla compatibilità piena con i gamepad MFI. I fortunati possessori di iPad Pro, oltretutto, potranno spingere il motore grafico per rendere incredibilmente fluida l'esperienza di gioco raggiungendo i 120fps. La versione iOS di Hyper Light Drifter: Special Edition sarà disponibile su App Store a partire dal 25 luglio al prezzo di 7,99€: chi desidera risparmiare sul prezzo di acquisto può comunque preordinare il gioco sullo store Apple a 5,49€, ma solo per un periodo di tempo limitato.