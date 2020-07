Hyper Scape Beta: arriva la modalità Dark Haze, i progressi del pass verranno mantenuti

A poche ore dalla pubblicazione a sorpresa del technical test di Hyper Scape, Ubisoft ha diffuso nuove informazioni sul suo battle royale, svelando alcuni dei contenuti in arrivo nella beta.

Pare infatti che la modalità Crown Rush non sia la sola prevista nei prossimi giorni e che prossimamente arriverà anche una modalità a tempo che prende il nome di Dark Haze, le cui caratteristiche non sono però state ufficialmente svelate. Durante la prova, che terminerà il prossimo martedì 7 luglio 2020, sarà inoltre possibile sbloccare alcuni contenuti esclusivi grazie ad un Pass Battaglia di soli 10 livelli. Stando alle informazioni ufficiali diffuse dall'azienda francese, tutti i contenuti sbloccati e i progressi registrati nel corso della beta verranno mantenuti nella versione finale e, molto probabilmente, sarà possibile trasferirli anche su console grazie al supporto alla cross-progression. Pare infatti che, sebbene il cross-save non sia disponibile al lancio, il gioco permetterà di passare da una piattaforma all'altra mantenendo tutti i propri oggetti e progressi, proprio come in Fortnite.

