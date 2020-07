Hyper Scape Beta: sembra che i cheater stiano già colpendo

Nelle ultime ore stanno aumentano sui social network le segnalazioni riguardanti la presenza di cheater nell'Open Beta di Hyper Scape, attualmente disponibile solo su PC.

Questi fastidiosi utenti riescono a colpire con estrema precisione anche sulle lunghe distanze e, se in alcuni casi è facile confondere i cheater con dei giocatori particolarmente abili con il fucile da cecchino, è evidente che ci si trova di fronte ad uno di questi mascalzoni quando riescono persino a vedere i giocatori in forma digitali, i quali dovrebbero essere visibili solo ed esclusivamente dai loro alleati. In ogni caso il gioco è ancora in beta e siamo sicuri che Ubisoft prenderà dei seri provvedimenti nei confronti di questi giocatori. Dopotutto stiamo parlando della stessa azienda che proprio nelle ultime settimane sta colpendo duramente i cheater di Tom Clancy's Rainbow Six Siege, i quali si divertono a rovinare le partite competitive dello sparatutto tattico in prima persona.

Prima di lasciarvi ad alcuni filmati che mostrano i cheater in azione, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate i consigli su come ottenere gratis la skin Takeshi Copycat di Hyper Scape su Twitch. Non dimenticate inoltre che è disponibile gratis con Twitch Prime un bundle ricco di skin di Hyper Scape.