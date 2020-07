Hyper Scape Beta: come completare tutte le sfide della Settimana 1

L'Open Beta di Hyper Scape è ora disponibile per tutti i giocatori PC accompagnata da un Pass battaglia gratuito costituito da ben 30 livelli, ciascuno con una ricompensa diversa. Per velocizzare la scalata al livello 30, eccovi tutti i consigli per portare a termine ogni singola sfida della Settimana 1.

Gioca in qualsiasi modalità a squadre (0/5) - 50 Stelle

Niente di più semplice: avviate cinque diverse partite in una qualsiasi modalità a squadre (per ora ne è disponibile solo una).

Infliggi danni con la PMA presso qualsiasi monumento (0/300) - 50 Stelle

Per completare questa sfida dovete raccogliere una PMA, ovvero la piccola pistola che aggancia automaticamente i bersagli, e danneggiare i bersagli presso uno dei punti d'interesse contrassegnati in arancione sulla mappa.

Distruggi 3 casse di scorte in una singola partita (0/3) - 50 Stelle

Altra sfida molto semplice: cercate tre casse gialle in giro per la mappa e distruggetele con attacchi corpo a corpo in una sola partita.

Infliggi danni con qualsiasi arma (0/5000) - 100 Stelle

Anche questa sfida è impossibile da saltare, dal momento che vi basterà giocare per accumulare i 5.000 punti danno da infliggere ai nemici.

Ripristina i compagni di squadra (0/10) - 100 Stelle

Proprio come la sfida precedente, è difficile che giocando possiate evitare di rianimare i vostri alleati: fatelo 10 volte per completare la sfida.

Fondi gli oggetti dai punti di ripristino (0/35) - 100 Stelle

Per il completamento di questa sfida è necessario avere un po' di fortuna, poiché dovete sperare che gli avversari eliminati abbiano lo stesso vostro equipaggiamento, così da fonderlo in prossimità del triangolo che contrassegna il punto di ripristino creatosi alla loro morte.

Infliggi danni con l'hack Mina (0/400) - 100 Stelle

Questa sfida coinvolge l'hack Mina, ovvero l'abilità che permette di posizionare in qualsiasi punto un esplosivo a ricerca che insegue il nemico e lo danneggia. Se volete velocizzare questa sfida dovreste utilizzare una mina potenziata al massimo.

Cattura la corona durante uno scontro finale (0/1) - 200 Stelle

Il completamento di questa sfida richiede al giocatore di resistere fino alla fase finale della partita, quando la Corona spunta in un luogo casuale della mappa: raccogliete l'oggetto anche solo per un secondo e avanzerete di un livello nel pass.

Elimina i nemici con armi fuse al massimo (0/12) - 200 Stelle

È probabile che nel tempo questa sfida si completi senza che ve ne rendiate conto, visto che richiede 12 uccisioni con armi di livello 5. Solitamente ci sono buone probabilità che le casse gialle contengano armi già potenziate, così da iniziare la partita con un'arma molto forte rispetto a quelle impugnate dai nemici.

Infliggi danni alla testa (0/1500) - 200 Stelle

Un'altra sfida classica: cercate di colpire più e più volte i nemici fino ad accumulare 1.500 punti danno. Se siete abbastanza abili con il fucile di precisione non vi ci vorrà molto prima di ottenere queste 200 Stelle.

