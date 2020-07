Hyper Scape Beta: come ottenere gratis la skin Takeshi Copycat su Twitch

Sembra proprio che Ubisoft abbia intenzione di dare ai giocatori della Open Beta di Hyper Scape un bel po' di oggetti e skin per iniziare a giocare lo sparatutto con un guardaroba ben fornito. A questo proposito, è da oggi possibile ottenere una nuova skin grazie ai sempre apprezzati Twitch Drops.

Parliamo nello specifico di Takeshi Copycat, skin introdotta proprio oggi nel loot pool dei Twitch Drops, il che significa che guardando un qualsiasi streamer che gioca Hyper Scape in diretta con le ricompense abilitate avrete la possibilità non solo di ottenere la capsula di lancio targata Twitch ma anche questo costume. Proprio come per la capsula e il vecchio accesso al test tecnico di qualche settimana fa, il drop è casuale e per ottenerlo bisogna restare sintonizzati su un qualsiasi canale che ha la seguente dicitura sotto il titolo della live:"Drop abilitati! Guarda per avere la possibilità di guadagnare ricompense. Puoi ottenere una sola ricompensa per streaming".

Ovviamente per poter ricevere la ricompensa bisogna anche collegare il proprio account Twitch e quello Uplay tramite il sito ufficiale dell'azienda francese, assicurandosi poi che la diretta sia in primo piano e con il volume non azzerato (se proprio non volete ascoltare, potete spegnere gli speaker del vostro PC aggirando questa limitazione). Una volta ricevuto il drop, noterete una notifica in alto a destra, in corrispondenza dell'iconcina a forma di campanella.

Vi ricordiamo che sempre tramite Twitch è possibile riscattare gratis la skin rara Myrto Crowncast di Hyper Scape. Sulle nostre pagine trovate inoltre una serie di consigli che permettono di ottenere le ricompense della beta di Hyper Scape anche su PS4 e Xbox One, piattaforme sulle quali il gioco non è ancora disponibile.