Hyper Scape Beta: disponibile gratis con Twitch Prime un bundle ricco di skin

A poche ore dalla pubblicazione dell'open beta di Hyper Scape su PC, ecco che Ubisoft ha già pubblicato per gli utenti Twitch Prime un pacchetto contenente una serie di contenuti esclusivi per la personalizzazione dell'arsenale e della capsula di lancio.

A patto che siate utenti Twitch Prime (che vi ricordiamo è gratis per chi ha Amazon Prime), potete visitare il sito ufficiale della promozione e collegare i vostri account Twitch e Uplay per riscattare i premi. A differenza di quanto avviene solitamente, questi oggetti non vengono immediatamente aggiunti al vostro armadietto ma vanno sbloccati raggiungendo specifici livelli del Pass Battaglia a tempo della Open Beta. Ecco di seguito tutti i contenuti del pacchetto: arma da mischia Bastone Blu (livello 4), emote Pollice in alto (livello 8), emblema del guerriero (livello 12), skin dell'arma D-Tap affiliata (livello 16), capsula di schieramento Touch of Flair (livello 21) e skin dell'arma Squartatore affiliata (livello 26).

Se non avete la possibilità di giocare l'open beta su PC, vi ricordiamo che potete sbloccare gratis le ricompense del Pass della beta di Hyper Scape su PS4 e One e, di conseguenza, anche i contenuti del pacchetto Twitch Prime.