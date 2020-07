Hyper Scape: la beta è finita, ma all'Ubisoft Forward si tornerà a parlare del gioco

I server della Closed Beta di Hyper Scape sono ormai stati chiusi, ma Ubisoft ha rassicurato i numerosi fan del nuovo battle royale che a breve si tornerà a parlare del gioco.

L'azienda francese ha infatti pubblicato un post sui propri canali social ufficiali per tranquillizzare tutti i giocatori che nel corso degli ultimi giorni avevano iniziato ad apprezzare lo sparatutto e non vedono l'ora di poter tornare a giocare. Stando alle parole della software house, il gioco si mostrerà in occasione dell'Ubisoft Forward, l'evento che si terrà domenica 12 luglio alle ore 21:00 e che avrà tra i protagonisti anche Assassin's Creed Valhalla e Watch Dogs Legion, di cui non si sente parlare da un bel po' di tempo. Dal momento che Ubisoft ha confermato che Hyper Scape farà il proprio debutto nel corso dell'estate su PC, PlayStation 4 e Xbox One, non è da escludere che il lancio possa avvenire durante le prossime settimane o, nella migliore delle ipotesi, proprio in chiusura dell'evento di domenica.

In attesa di nuovi dettagli, vi ricordiamo che potrete seguire l'Ubisoft Forward in nostra compagnia sul canale Twitch di Everyeye, dove saremo come sempre in diretta e pronti a commentare l'evento.

