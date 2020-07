Hyper Scape Beta: la nuova patch migliora il bilanciamento di hack e armi

Nel corso del tardo pomeriggio ha fatto il proprio debutto il primo aggiornamento della Open Beta di Hyper Scape su PC, disponibile ormai dalla scorsa domenica. L'update in questione ha ritoccato numerosi elementi del gioco e, in particolare, ha modificato alcune delle armi e degli hack presenti nello sparatutto.

Il lanciagranate Salvo è ad esempio molto meno efficace a causa di una serie di modifiche che ne hanno castrato rateo di fuoco e raggio d'esplosione. Anche il Komodo non è esente da qualche ritocchino e richiede ora una maggiore precisione da parte del giocatore, dal momento che i suoi proiettili hanno un raggio d'effetto minore ma un danno incrementato. La quasi totalità degli Hack ha invece subito buff o nerf che ne modificano i tempi di ricarica e l'efficacia: tra questi troviamo le Mine, che possono ora essere distrutte più facilmente dai giocatori che finiscono inavvertitamente nel loro raggio d'azione. Tra le altre modifiche che non riguardano l'equipaggiamento troviamo un danno aumentato per chi si trova nelle zone escluse dalla mappa, modifiche agli eventi che coinvolgono le casse e la rigenerazione della salute e, infine, qualche leggero cambiamento al sistema di ping.

Potete leggere l'intero changelog della patch sul sito ufficiale del gioco o scoprire da soli tutte le modifiche, dal momento che dopo un breve periodo di manutenzione i server sono tornati in funzione ed è possibile scaricare l'aggiornamento di circa 189 MB.

Avete già letto i nostri consigli su come completare tutte le sfide della Settimana 1 della beta di Hyper Scape?