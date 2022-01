Hyper Scape chiude i battenti: Ubisoft spegne i server del battle royale gratis

Mentre fervono i preparativi per la Closed Beta di Ghost Recon Frontline, c'è un'altra dimensione battle royale di Ubisoft che sta per chiudere definitivamente i battenti. Il team di Ubisoft Montreal preannuncia infatti lo spegnimento dei server di Hyper Scape, lo sparatutto sci-fi lanciato a metà 2020 come free-to-play.

Nel confermare la chiusura del progetto, la sussidiaria canadese di Ubisoft si rivolge agli appassionati di Hyper Scape per informarli di aver "preso la difficile decisione di terminare lo sviluppo e chiudere il gioco a partire dal 28 aprile. Ci siamo spesi per creare un'esperienza sparatutto verticale, ravvicinata e frenetica, e siamo estremamente grati alla nostra community per essersi unita a noi in questo viaggio. Per i nostri prodotti futuri faremo tesoro degli insegnamenti chiave di questo progetto".

Con questo messaggio, i ragazzi di Ubisoft Montreal scrivono la parola fine sull'esperienza ludica di Hyper Scape ed esortano i giocatori a prepararsi per la chiusura definitiva dell'universo sparatutto di questo battle royale che avverrà nella giornata di giovedì 28 aprile.

Iniziata nel 2020 sotto la buona stella del "gioco come spettacolo", nei primi mesi la rivoluzione battle royale di HyperScape ha saputo attrarre le attenzioni di molti cultori del genere, salvo poi sfumare in una lenta e progressiva dismissione della visione originaria di un titolo che avrebbe dovuto accogliere aggiornamenti costanti e sorprese continue scandite da scenari inediti, oltre ad una progressione stagionale più immersiva, equipaggiamenti originali e personaggi maggiormente caratterizzati.