Hyper Scape: come giocare la beta su Android grazie a GeForce Now

Non avete un PC da gaming e morite dalla voglia di provare il nuovo Hyper Scape? Nessun problema, dal momento che è possibile approfittare della presenza dell'Open Beta su GeForce Now per giocare su smartphone, tablet e PC poco performanti.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, GeForce Now è la piattaforma di gaming in streaming di Nvidia disponibile sia in versione gratuita che a pagamento e consente di giocare, seppur con qualche limitazione, i titoli presenti nella vostra libreria Steam, Epic Games Store e Uplay. Se avete quindi una buona connessione, vi basterà installare l'app che trovate sulla relativa pagina ufficiale sul Google Play Store o il programma in versione PC per poter utilizzare sin da subito il servizio sui vostri dispositivi.

Ecco di seguito i requisiti necessari al funzionamento dell'app su Android:

2 GB di RAM

OpenGL ES 3.2

Android 5.0 o successivo

Controller compatibile

Una volta effettuato il download dell'app sul dispositivo che volete utilizzare, dovete effettuare l'accesso al servizio con il vostro account (o crearne uno sul sito ufficiale selezionando il piano di abbonamento gratuito, ovvero "Free"). Entrati nell'applicazione, dovete ora utilizzare la funzione di ricerca per trovare Hyper Scape Open Beta e selezionarlo, così che il sistema vi permetta di cliccare sul tasto gioca (e di aggiungerlo alla libreria, per semplificare l'avvio le prossime volte). Selezionato il gioco, dovrete attendere una manciata di minuti se siete utenti Free, in caso contrario l'accesso sarà immediato. A questo punto vi ritroverete a dover effettuare l'accesso a Uplay ed installare il gioco sulla piattaforma in streaming: se avete già un account su PS4 o Xbox One, assicuratevi di accedere con le stesse credenziali, così che i progressi possano essere condivisi tra tutte le piattaforme.

Chi decide di giocare su PC può giocare sia con mouse e tastiera che con un qualsiasi controller, invece su dispositivi Android è fondamentale avere un gamepad supportato (vanno bene anche i pad di PlayStation 4 e Xbox One, entrambi con supporto al bluetooth. In casi estremi, i giocatori possono anche utilizzare i controlli touch, anche se questi risultano essere piuttosto scomodi.

Vi ricordiamo che è possibile sbloccare le ricompense della Beta di Hyper Scape gratis anche su PS4 e Xbox One.