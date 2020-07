Hyper Scape: come ottenere la beta gratis tramite Twitch Drops

Sulla scia di quanto fatto da Riot Games con il suo Valorant, Ubisoft ha deciso di distribuire gli accessi alla beta di Hyper Scape attraverso i Twitch Drops, ovvero ricompense che vengono assegnate casualmente agli spettatori delle dirette dedicate al gioco.

Esattamente come avvenuto con Valorant, non basta semplicemente collegarsi ad un canale che sta trasmettendo Hyper Scape per ricevere la beta ma bisogna seguire una serie di semplici passaggi per fare in modo che il proprio account sia abilitato a ricevere questo genere di ricompense. Innanzitutto è fondamentale collegare il profilo Twitch all'account Uplay tramite il sito ufficiale dedicato, creato dall'azienda francese con l'obiettivo di gestire agilmente tutte le ricompense ottenute tramite la piattaforma di streaming. Accedete al sito con il vostro account Ubisoft e cliccate sul tasto "Per iniziare", così da far aprire una finestra all'interno della quale inserire le credenziali dell'account Twitch. Se tutto è andato per il verso giusto, i vostri profili sono ora collegati e in alto apparirà la dicitura "I tuoi Twitch Drops sono stati attivati".

A questo punto non dovete far altro che accedere a Twitch con lo stesso profilo utilizzato sul sito Ubisoft e guardare una qualsiasi diretta di Hyper Scape che abbia i Twitch Drop abilitati. Per comprendere se una live ha le ricompense attive dovete controllare cosa c'è scritto sotto il titolo della diretta e cercare la dicitura: "Drop abilitati! Guarda per avere la possibilità di guadagnare ricompense. Puoi ottenere una sola ricompensa per streaming."

Le regole per ottenere il drop sono le stesse viste con Valorant:

Aprite una sola diretta alla volta

Tenete la finestra in primo piano

Non disattivate l'audio della live

Se siete stati fortunati riceverete una notifica su Twitch (in corrispondenza dell'icona a forma di campanellina) e potrete immediatamente correre a scaricare il gioco tramite il client Uplay, dove lo troverete nella libreria senza il bisogno di attivare un codice.

Vi ricordiamo che sul canale Twitch di Everyeye giocheremo più volte a Hyper Scape nei prossimi giorni con i Twitch Drops abilitati, quindi tenete d'occhio il nostro canale per ricevere la beta.