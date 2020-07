Hyper Scape: come ottenere gratis 600 Bitcorone su PC, PS4 e Xbox One

Ad accompagnare l'annuncio dell'arrivo di Hyper Scape su PC, PlayStation 4 e Xbox One c'è stato il lancio di un'interessante iniziativa che permetterà a tutti i giocatori interessati allo sparatutto di ricevere gratuitamente ben 600 Bitcorone, l'equivalente di circa 6 euro in microtransazioni.

Dal momento che il gioco non è ancora disponibile su console, il team di sviluppo ha deciso di dare agli utenti due diversi modi per ottenere la ricompensa: uno interno al gioco ed uno che coinvolge Twitch. Il primo metodo consiste nel giocare per almeno un'ora l'open beta di Hyper Scape, il secondo richiede invece di osservare una diretta streaming del gioco su Twitch per un'ora. Nel caso in cui doveste optare per il secondo metodo, sappiate che lo streamer che state guardando deve aver attivato l'estensione Crowncast e voi dovete aver ottenuto almeno un punto del Pass Battaglia da 30 livelli disponibile con l'open beta.

La promozione in questione resterà attiva fino al prossimo lunedì 3 agosto alle 8:59 italiane, momento nel quale i server del gioco verranno spenti fino all'11 agosto per il lancio ufficiale.

Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto, vi ricordiamo che è possibile sbloccare gratis le ricompense del Pass dell'open beta di Hyper Scape su PS4 e One.