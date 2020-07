Hyper Scape: come sbloccare gratis le ricompense del Pass su PS4 e One

L'open beta di Hyper Scape è attualmente disponibile esclusivamente su PC, ma grazie all'integrazione del battle royale con Twitch anche gli utenti PlayStation 4 e Xbox One hanno la possibilità di sbloccare ognuna delle ricompense presenti nel Pass Battaglia gratuito.

Ma come fare a sbloccare questi oggetti senza avviare mai il gioco? La risposta è molto semplice: guardando ogni giorno i vostri streamer preferiti, purché le loro dirette abbiano il plug-in ufficiale dello shooter Ubisoft, contrassegnato dall'icona quadrata viola in alto a destra dello schermo (assicuratevi di effettuare il login al vostro account Uplay tramite l'app).



Al termine di ogni partita dello streamer, a prescindere dal suo esito, vedrete automaticamente apparire a schermo una piccola finestra sul lato sinistro con il resoconto del match e un tasto "riscuoti": cliccate con il mouse su questo pulsante e verranno automaticamente aggiunge delle stelle al vostro profilo. Le stelle sono l'equivalente dei punti esperienza e accumulandone 100 avanzerete di un livello. Il limite di stelle giornaliero è di 400, ciò significa che senza alzare un dito potreste accumulare ogni giorno fino a due livelli del Pass Battaglia Gratuito. Ricordate che il numero di stelle date al termine di una partita può variare in base ai giorni consecutivi in cui avete guardato quello streamer, al tempo guardato e ai voti dati durante gli eventi in game. Sappiate inoltre che potete aprire più dirette contemporaneamente per massimizzare il numero di stelle accumulate.

Il Pass Battaglia della beta avrà una durata di 23 giorni ed è composto da 30 livelli, quindi avrete tutto il tempo per arrivare al cap e preparare le vostre ricompense per quando il gioco approderà anche su PlayStation 4 e Xbox One.