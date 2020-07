Hyper Scape: come sbloccare gratis la skin rara Myrto Crowncast

Non sono finiti i doni per i giocatori di Hyper Scape, che già durante l'ultimo test tecnico hanno potuto ottenere una serie di ricompense gratuite tramite un Pass Battaglia di ben 10 livelli. Con l'apertura dell'open beta del battle royale è infatti stata pubblicata una skin gratis che si può ottenere solo tramite Twitch.

Tutto ciò che dovete fare per aggiungere il costume raro di Myrta Crowncast è accedere a Twitch con il vostro profilo ed entrare in una diretta del gioco che abbia il plug-in ufficiale abilitato. Appena entrerete in una di queste live vi apparirà sul lato sinistro dello schermo una finestra viola con in basso un pulsante per effettuare l'autenticazione al vostro profilo Uplay: vi basterà effettuare il login e cliccare sul tasto viola per ricevere la skin esclusiva.



Una volta avviato il gioco non dovrete far altro che recarvi nell'armadietto (contrassegnato dall'icona di una t-shirt) per scorrere tra le varie skin in vostro possesso, tra le quali troverete anche Myrta Crowncast. Prima che corriate a riscattare la skin, non dimenticate di leggere la nostra guida per vincere in Hyper Scape, il Battle Royale di Ubisoft.